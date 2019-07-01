В Кыштыме сестёр утонувшего восьмилетнего мальчика временно поместили в центр помощи детям «Горизонт»

Автор: КР от Вчера, 17:12 Категория: Общество

Как уже сообщалось на сайте «КР», в минувшую субботу на детском пляже на улице Фабричная утонул ребёнок. Восьмилетний мальчик остался без присмотра матери на городском пруду, она в это время распивала спиртные напитки в компании своих друзей.

Когда женщина заметила отсутствие сына, было уже поздно: своего ребёнка она обнаружила в воде. Мальчика вытащили на берег, а прибывшая бригада скорой помощи констатировала его смерть.

Известно, что эта семья является многодетной и состоит на учёте в социальных службах. У матери-одиночки есть ещё две девочки.

Как доложил сегодня на оперативном совещании первому заместителю главы Кыштымского городского округа Петру Мошкину начальник кыштымской полиции Юрий Добрецкий, дети были временно помещены в центр помощи детям «Горизонт».

Дело в том, что у их матери начались проблемы с адекватным восприятием реальности.

Как стало известно сайту «КР», к расследованию всех обстоятельств трагедии подключились следственный отдел и прокуратура Кыштыма.

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