В Кыштыме празднование Дня металлурга продлится несколько дней

В пятницу, 19 июля, на площади Кыштымского медеэлектролитного завода соберутся передовики производства для награждения и поздравлений от руководства города и предприятия. Начало в 11 часов.

В субботу, 20 июля, перед домом культуры металлургов начнётся праздничный концерт. Его откроет выступление артистов из Екатеринбурга – Иллариона Калачёва, шоу-балета «ФЕНОМЕН-А», шоу барабанщиц, кавер-группы «Абсолют» из Кыштыма, а также приедут московские гости – дуэт Евгения Зайцева и Юлии Ивва, кавер-группа «Поднимаем руки вверх». Начало в 19 часов.

В официальной части члены правительства Челябинской области, глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева, генеральный директор Кыштымского медеэлектролитного завода Андрей Кудрявцев и представители Русской медной компании вручат отраслевые, региональные и муниципальные награды лучшим металлургам.

Специальным гостем праздника станет звезда российской эстрады Стас Костюшкин.

Завершится вечер красочным фейерверком в 22:50.

На следующий день, 21 июля, у дома культуры металлургов состоится детский праздник. В 13 часов начнётся танцевально-игровая программа «Ай, будет круто!».

В 14 часов детский праздник переместится в зрительный зал, где пройдёт спектакль «Три кота».

В связи с празднованием Дня металлурга, движение автотранспорта по улице Интернационала в районе ДК металлургов в субботу, 20 июля, будет закрыто с 18:30 до 23:30 часов.