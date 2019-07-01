В Кыштыме полиция проследит за подростками

Автор: КР от Сегодня, 12:33 Категория: Общество

В Кыштыме проводится оперативно-профилактическое операция «Подросток». Сотрудники полиции до конца лета усилят контроль за времяпрепровождением несовершеннолетних.

Особое внимание уделят случаям и попыткам вовлечения подростков в экстремистскую деятельность, занятия проституцией, попрошайничеством, склонению к употреблению наркотиков и алкоголя.



Кроме того, родителей привлекут к ответственности за прогулки их детей на улице в позднее время без сопровождения взрослых.

– Дети в возрасте от семи до 18 лет не должны находиться в общественных местах с десяти часов вечера до шести утра, – сказала старший инспектор по делам несовершеннолетних Анастасия Стукова.

В случае, если это правило нарушено, сотрудники полиции обязаны доставить детей и подростков домой.

Если они откажутся сообщить адрес проживания и контактные данные родителей, несовершеннолетних отправят в отделение полиции для определения этой информации. При этом в полиции нельзя удерживать ребёнка больше трёх часов.

Прогулка в позднее время может ударить по семейному бюджету.

Зачастую при выявлении первого правонарушения сотрудники полиции могут ограничиться проведением разъяснительной работы, а уже при повторном нарушении родителям нужно будет выплатить штраф в сумме около 2500 рублей.

С начала года в Кыштыме 70 несовершеннолетних привлечены к административной ответственности, восемь подростков поставлены на учёт в подразделении по делам несовершеннолетних.