В Кыштыме полиция проследит за подростками Автор: КР от Сегодня, 12:33 Категория: Общество 0 В Кыштыме проводится оперативно-профилактическое операция «Подросток». Сотрудники полиции до конца лета усилят контроль за времяпрепровождением несовершеннолетних. Особое внимание уделят случаям и попыткам вовлечения подростков в экстремистскую деятельность, занятия проституцией, попрошайничеством, склонению к употреблению наркотиков и алкоголя. Кроме того, родителей привлекут к ответственности за прогулки их детей на улице в позднее время без сопровождения взрослых. – Дети в возрасте от семи до 18 лет не должны находиться в общественных местах с десяти часов вечера до шести утра, – сказала старший инспектор по делам несовершеннолетних Анастасия Стукова. В случае, если это правило нарушено, сотрудники полиции обязаны доставить детей и подростков домой. Если они откажутся сообщить адрес проживания и контактные данные родителей, несовершеннолетних отправят в отделение полиции для определения этой информации. При этом в полиции нельзя удерживать ребёнка больше трёх часов. Прогулка в позднее время может ударить по семейному бюджету. Зачастую при выявлении первого правонарушения сотрудники полиции могут ограничиться проведением разъяснительной работы, а уже при повторном нарушении родителям нужно будет выплатить штраф в сумме около 2500 рублей. С начала года в Кыштыме 70 несовершеннолетних привлечены к административной ответственности, восемь подростков поставлены на учёт в подразделении по делам несовершеннолетних. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить