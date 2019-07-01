В Кыштыме пройдёт Крестный ход, охватывающий четыре храма

Автор: КР от Сегодня, 15:46 Категория: Общество

Впервые православные верующие города Кыштыма пройдут по новому маршруту. Он охватит четыре храма – Христорождественский, Святителя Николая Чудотворца, Свято-Троицкий храм и Сошествия Святого духа на апостолов. В каждом из них пройдёт молебен.

Крестный ход будет посвящён празднику Казанской иконы Божьей Матери. Она одна из самых почитаемых в православной вере.

– Воскресная дорога начнётся в восемь часов утра 21 июля от храма Рождества Христова, – сказал сайту «КР» настоятель православного прихода отец Михаил. – Крестный ход символизирует молитвенный подвиг, который совершают верующие. В пути они читают молитвы. Одни молятся о житейских делах, другие – об Отечестве.

Верующих будут сопровождать машины скорой помощи и полиции. Он продлится больше трёх часов и завершится у ворот Христорождественского храма.