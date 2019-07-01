В Кыштыме пройдёт Крестный ход, охватывающий четыре храма Автор: КР от Сегодня, 15:46 Категория: Общество 0 Впервые православные верующие города Кыштыма пройдут по новому маршруту. Он охватит четыре храма – Христорождественский, Святителя Николая Чудотворца, Свято-Троицкий храм и Сошествия Святого духа на апостолов. В каждом из них пройдёт молебен. Крестный ход будет посвящён празднику Казанской иконы Божьей Матери. Она одна из самых почитаемых в православной вере. – Воскресная дорога начнётся в восемь часов утра 21 июля от храма Рождества Христова, – сказал сайту «КР» настоятель православного прихода отец Михаил. – Крестный ход символизирует молитвенный подвиг, который совершают верующие. В пути они читают молитвы. Одни молятся о житейских делах, другие – об Отечестве. Верующих будут сопровождать машины скорой помощи и полиции. Он продлится больше трёх часов и завершится у ворот Христорождественского храма. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить