В Кыштыме пройдёт очередной этап ямочного ремонта

Автор: КР от Сегодня, 15:02 Категория: Общество

Первый этап ямочного ремонта дорог с асфальтовым покрытием прошел перед первомайской эстафетой на призы газеты «Кыштымский рабочий». Второй – уже после майских праздников. На последующие из местного бюджета выделено ещё порядка 700 тысяч рублей.

В черте города отремонтируют 200 метров автодороги в самом начале улицы Ленина по направлению к улице Юлии Ичёвой. А также залатают ямы на дороге от остановки 1-я Иртяшская до садов «Теренкуль».

Подрядчиком выступит кыштымская компания ООО «Дороги». Завершить работы она должна после 25 июля. На качество уложенного асфальта будет дана гарантия сроком на пять лет.

Кроме того, объявлены аукционы на ремонт автодорог на улице Центральной в посёлке Слюдорудник и улице Комарова в посёлке Увильды.