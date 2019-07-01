В Кыштыме в суд направлено уголовное дело в отношении должностного лица, похитившего деньги

Автор: КР от Сегодня, 16:22 Категория: Общество

Сотрудники кыштымского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции выявили хищение денег из бюджетного учреждения «Кыштымское лесничество».

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 – мошенничество и по части 1 статьи 187 – неправомерный оборот средств платежей.

В ходе расследования выяснилось, что 29-летняя женщина, являясь должностным лицом, завышала лимит своей заработной платы и таким образом похитила деньги, которые впоследствии потратила на личные цели.

Похищенная сумма составила 920 тысяч рублей.

– Обвиняемой грозит лишение свободы на срок до шести лет, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Уголовное дело утверждено в прокуратуре и направлено в Кыштымский городской суд.