В Кыштыме для детей из частного сектора устроили большой летний праздник

Автор: КР от Вчера, 15:59 Категория: Общество

На площадке около улиц 1-я и 2-я Пионерская собрались около 100 детей, проживающих в районе Егозинка.

По традиции для них был проведён сезонный праздник. Напомним, зимой здесь прошли игры по хоккею в валенках. А летом родители, бабушки и дедушки поддержали идею депутата Собрания Кыштымского городского округа Сергея Батина и организовали сразу несколько спортивных и развлекательных площадок.

Дети играли в дарст, участвовали в соревнованиях на скорость, ловкость и меткость.

– Было очень интересно, весело, задорно! Чай из самовара, конфеты, подарки, музыка, – поделилась впечатлениями с сайтом "КР" местная жительница Ольга Шарпёнкова.

Кроме того, по инициативе жителей улица 2-я Пионерская вошла в список площадок, где будет проведён городской этап всероссийского фестиваля «Дворовый футбол». Он пройдёт для детей и подростков с 15 по 30 июля.