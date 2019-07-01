Реконструкция завода в Кыштыме обойдётся в 60 миллионов долларов Автор: КР от Вчера, 11:38 Категория: Общество 0 Фото пресс-службы РМК Об этом сегодня в интервью ведущему государственному информационному агентству ТАСС сообщил президент «Русской медной компании» Всеволод Левин. В этом году на реконструкцию Кыштымского медеэлектролитного завода РМК вложит 60 миллионов долларов. – По этому заводу задача увеличить производительность до 230 тысяч тонн катодной меди, – сказал ТАСС Всеволод Левин. – Там будет проведена глобальная реконструкция. Цех электролиза будет полностью заменён, будут стоять современные электролизные ванны, передовое оборудование: роботизированные краны, катодосдирочные и анодоподготовительные машины. Весь технологический процесс будет роботизирован, это снизит себестоимость готовой продукции и улучшит её качество. Сейчас производительность Кыштымского медеэлектролитного завода составляет 130 тысяч тонн медных катодов и 100 тысяч тонн медной катанки в год. Президент РМК дал интервью ТАСС в рамках проходящей в Екатеринбурге с 8 по 10 июля международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить