Реконструкция завода в Кыштыме обойдётся в 60 миллионов долларов

Автор: КР от Вчера, 11:38 Категория: Общество

Фото пресс-службы РМК

Об этом сегодня в интервью ведущему государственному информационному агентству ТАСС сообщил президент «Русской медной компании» Всеволод Левин. В этом году на реконструкцию Кыштымского медеэлектролитного завода РМК вложит 60 миллионов долларов.

– По этому заводу задача увеличить производительность до 230 тысяч тонн катодной меди, – сказал ТАСС Всеволод Левин. – Там будет проведена глобальная реконструкция. Цех электролиза будет полностью заменён, будут стоять современные электролизные ванны, передовое оборудование: роботизированные краны, катодосдирочные и анодоподготовительные машины. Весь технологический процесс будет роботизирован, это снизит себестоимость готовой продукции и улучшит её качество.

Сейчас производительность Кыштымского медеэлектролитного завода составляет 130 тысяч тонн медных катодов и 100 тысяч тонн медной катанки в год.

Президент РМК дал интервью ТАСС в рамках проходящей в Екатеринбурге с 8 по 10 июля международной промышленной выставки ИННОПРОМ.