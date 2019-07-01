Житель Кыштыма путешествует автостопом по миру

Автор: КР от Вчера, 13:13 Категория: Общество

Фото Сергея Мартышкина из социальной сети "ВКонтакте"

Сергей Мартышкин свои приключения описывает в группе социальной сети ВКонтакте. В первое путешествие автостопом он отправился 9 июля прошлого года. Его цель – посетить как можно больше городов России и мира.

У Сергея нет чёткого маршрута. В путешествиях он полагается на случай, а компанию ему составляют, как он сам говорит, панк-рок и безумие.

Недавно он побывал в Грузии, Армении, Турции, в Крыму и на Кубани. Передвигался путешественник на попутном транспорте или в грузовых вагонах железнодорожных поездов, куда забирается втайне от машинистов и работников вокзалов.

В конце июня он отправился в очередное путешествие. На этот раз автостопщик попробует добраться до Китая.

– На такой поступок натолкнула жажда свободы и приключений, – сказал сайту «КР Сергей Мартышкин. – Главная трудность путешествия – это то, что ты не знаешь, где будешь завтра. Кто тебя подберёт и где придётся спать. До Китая планирую добраться в товарных поездах.