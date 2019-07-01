Жители Кыштыма могут помочь пострадавшим от наводнения в Иркутской области

Автор: КР от Вчера, 16:21 Категория: Общество

Такую возможность абсолютно бесплатно с завтрашнего дня будет предоставлять отделения Почты России.

– Для всех желающих оказать посильную помощь пострадавшим от разрушительного наводнения в Иркутской области Почта России при участии Общественного телевидения России организовала бесплатную пересылку посылок в адрес Иркутского отделения Российского Красного креста, – сказал сайту «КР» пресс-секретарь регионального управления почтовой связи Почты России Светлана Замятина. – Единственное исключение – не допускается отправка вещей, бывших в употреблении.

К бесплатной пересылке в почтовых отделениях по всей стране принимаются следующие вложения: средства личной гигиены, среди которых шампуни, зубная паста, зубные щетки, мыло и прочие, моющие и дезинфицирующие средства, постельное бельё, одежда и обувь, полотенца, подушки, одеяла, нескоропортящиеся продукты питания, мобильные телефоны.

Посылки с гуманитарной помощью должны быть надёжно упакованы отправителем.

Адрес, по которому следует направлять почтовые отправления: Иркутское отделение Российского Красного Креста. 664005, Иркутская область, город Иркутск, 2-ая Железнодорожная улица, 9А. На посылке необходимо указать «Гуманитарная помощь».