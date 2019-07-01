Жители Кыштыма могут помочь пострадавшим от наводнения в Иркутской области Автор: КР от Вчера, 16:21 Категория: Общество 0 Такую возможность абсолютно бесплатно с завтрашнего дня будет предоставлять отделения Почты России. – Для всех желающих оказать посильную помощь пострадавшим от разрушительного наводнения в Иркутской области Почта России при участии Общественного телевидения России организовала бесплатную пересылку посылок в адрес Иркутского отделения Российского Красного креста, – сказал сайту «КР» пресс-секретарь регионального управления почтовой связи Почты России Светлана Замятина. – Единственное исключение – не допускается отправка вещей, бывших в употреблении. К бесплатной пересылке в почтовых отделениях по всей стране принимаются следующие вложения: средства личной гигиены, среди которых шампуни, зубная паста, зубные щетки, мыло и прочие, моющие и дезинфицирующие средства, постельное бельё, одежда и обувь, полотенца, подушки, одеяла, нескоропортящиеся продукты питания, мобильные телефоны. Посылки с гуманитарной помощью должны быть надёжно упакованы отправителем. Адрес, по которому следует направлять почтовые отправления: Иркутское отделение Российского Красного Креста. 664005, Иркутская область, город Иркутск, 2-ая Железнодорожная улица, 9А. На посылке необходимо указать «Гуманитарная помощь». Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить