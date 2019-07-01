В Кыштыме подозреваемый в продаже суррогатного алкоголя купил себе машину Автор: КР от Сегодня, 14:40 Категория: Общество 0 Автомобиль марки «Лада Ларгус» стоимостью 410 тысяч рублей 36-летний житель Кыштыма приобрёл на деньги, вырученные с продажи палёного алкоголя. Полицейские Кыштыма установили его причастность к реализации алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными акцизными марками. Возбуждены уголовные дела по статьям «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки или нанесение информации, предусмотренной законодательством Российской федерации» и «Отмывание денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения преступления». Уголовные дела объединены в одно производство. Мужчине грозит до шести лет тюрьмы и до 120 тысяч рублей штрафа. В отношении злоумышленника применена мера процессуального принуждения – обязательство о явке. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить