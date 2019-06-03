О Кыштыме расскажут в эфире федерального канала

Автор: КР от Сегодня, 10:51 Категория: Общество

Сегодня в 17 часов 10 минут по местному времени в эфир телеканала «Россия. Культура» выйдет передача «Письма из провинции». В очередном выпуске будет представлен рассказ о Кыштыме.

Известный кыштымский скульптор Юрий Борисенков поделится историей о том, как основал творческую мастерскую по работе с металлом. Ликвидатор аварии на химкомбинате «Маяк», произошедшей в соседнем городе Озёрске более полувека назад, Михаил Кулешов вспомнит её последствия. А настоятель храма Рождества Христова протоирей Михаил Чирков расскажет, как служба в Афганистане привела его к Богу.

Кроме того, родовед Инна Неповинных и историк Гаяз Самигулов поведают зрителям историю нашего города.