В Кыштыме приостановлена работа почтового отделения Автор: КР от Вчера, 18:43 Категория: Общество 0 С сегодняшнего дня в почтовом отделении в районе Дальней Дачи приостановлена работа. Это связано с уходом на больничный начальника данного подразделения. Об этом сообщила начальник Кыштымского почтамта Татьяна Шуварина в письме на имя главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой. При этом доставка корреспонденции и пенсий жителям Дальней Дачи будет осуществляться почтальоном согласно графику. Для получения иных услуг кыштымцам необходимо обращаться в другие отделения почтовой связи, находящиеся на территории городского округа. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить