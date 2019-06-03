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В Кыштыме приостановлена работа почтового отделения

Автор: КР от Вчера, 18:43 Категория: Общество

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С сегодняшнего дня в почтовом отделении в районе Дальней Дачи приостановлена работа. Это связано с уходом на больничный начальника данного подразделения. 

 

Об этом сообщила  начальник Кыштымского почтамта Татьяна Шуварина в письме на имя главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой.

 

При этом доставка корреспонденции и пенсий жителям Дальней Дачи будет осуществляться почтальоном согласно графику.

 

Для получения иных услуг кыштымцам необходимо обращаться в другие отделения почтовой связи, находящиеся на территории городского округа.


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