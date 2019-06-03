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Жители Челябинской области оценили первые 100 дней Алексея Текслера на посту врио губернатора

Автор: КР от Сегодня, 18:30 Категория: Общество

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Социологи Челябинского филиала РАНХиГС подвкли итоги социологического исследования.


В опросе участвовали 700 жителей областного центра, по 100 человек от каждого района. Как показали результаты, почти 40 процентов опрошенных отметили позитивные изменения, 48,7 процента пока не увидели никаких перемен в Челябинске. По мнению менее двух процентов жителей Челябинска произошли негативные перемены.

 

Полностью одобряют деятельность главы региона женщины, неработающие пенсионеры и средний класс. Плохие оценки поставили мужчины, респонденты 45 – 49 лет, наёмные работники частных предприятий и малообеспеченные челябинцы.



По мнению горожан, наибольших результатов Алексей Текслер добился в вопросах кадровой политики. Одобрение получила и работа с экологически проблемными объектами и определение перспектив развития региона.


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