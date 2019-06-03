В Кыштыме подорожает проезд в маршрутках

Автор: КР от Сегодня, 11:49 Категория: Общество

Сейчас стоимость проезда по городу составляет 21 рубль. С 1 июля плата увеличится. Пассажирам придётся платить по 22 рубля за поездку.

Перевозчики утверждают, что и новые тарифы не покроют затраты, связанные с ростом минимального размера оплаты труда, выполнением требований по обеспечению транспортной безопасности и установке онлайн-касс, увеличением стоимости запасных частей, а также ростом коммунальных услуг при хранении и обслуживании транспортных средств в гаражах.

Напомним, в прошлом году перевозчики уже обращались с просьбой о повышении стоимости проезда до 25 рублей. Однако в администрации округа тариф не согласовали.

Не исключено, что владельцы маршрутных такси подготовят новое обоснование повышения платы за проезд.

С учётом повышения, стоимость проезда в Кыштыме останется одной из самых низких среди городов Челябинской области.