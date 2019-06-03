Кыштым простился с отцом Николаем

Автор: КР от Сегодня, 11:26 Категория: Общество

После продолжительной тяжелой болезни, 15 июня, скончался настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Кыштыме, митрофорный протоиерей Николай Федотов.

Несмотря на возраст и слабое здоровье, отец Николай лично преподавал «Основы православной культуры» в общеобразовательной школе, принимал паломников.

Настоятелем храма Святителя Николая Чудотворца отец Николай служил более двенадцати лет. За это время храм изменился до неузнаваемости и снаружи, и внутри. Сегодня он выглядит безупречно, как должен выглядеть Дом Божий.

Его сын и зять также являются священниками: отец Иоанн Федотов служит в селе Медведево, отец Константин Семёнов – в Кыштыме.