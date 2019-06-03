Кыштым простился с отцом Николаем Автор: КР от Сегодня, 11:26 Категория: Общество 0 После продолжительной тяжелой болезни, 15 июня, скончался настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Кыштыме, митрофорный протоиерей Николай Федотов. Несмотря на возраст и слабое здоровье, отец Николай лично преподавал «Основы православной культуры» в общеобразовательной школе, принимал паломников. Настоятелем храма Святителя Николая Чудотворца отец Николай служил более двенадцати лет. За это время храм изменился до неузнаваемости и снаружи, и внутри. Сегодня он выглядит безупречно, как должен выглядеть Дом Божий. Его сын и зять также являются священниками: отец Иоанн Федотов служит в селе Медведево, отец Константин Семёнов – в Кыштыме. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить