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Кыштым простился с отцом Николаем

Автор: КР от Сегодня, 11:26 Категория: Общество

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После продолжительной тяжелой болезни, 15 июня, скончался настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Кыштыме, митрофорный протоиерей Николай Федотов.

 

Несмотря на возраст и слабое здоровье, отец Николай лично преподавал «Основы православной культуры» в общеобразовательной школе, принимал паломников.

 

Настоятелем храма Святителя Николая Чудотворца отец Николай служил более двенадцати лет. За это время храм изменился до неузнаваемости и снаружи, и внутри. Сегодня он выглядит безупречно, как должен выглядеть Дом Божий.

 

Его сын и зять также являются священниками: отец Иоанн Федотов служит в селе Медведево, отец Константин Семёнов – в Кыштыме.


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