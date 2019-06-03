В Кыштыме в районе Ближней Дачи появится тротуар

Автор: КР от Сегодня, 11:05 Категория: Общество

Обустройство тротуара от улицы Освобождения Урала до лыжной базы «Спартак» запланирован в июле. Из местного бюджета выделено 919 тысяч 248 рублей.

Аукцион по определению подрядчика состоится 5 июля. После заключения контракта у него будет месяц на выполнение обустройства тротуара.

В ходе работ будут выкорчеваны старые деревья и кустарники. Пешеходная зона появится на улице Мамина-Сибиряка на стороне домов с нечётными номерами.