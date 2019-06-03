Прокуратура Кыштыма просит у Собрания депутатов рассмотреть вопрос отставки главы округа

Автор: КР от Сегодня, 16:12 Категория: Общество

Соответствующий запрос был подан прокуратурой Кыштыма в Собрание депутатов Кыштымского городского округа ещё 22 мая 2019 года. В прямую повестку очередного заседания депутатов, которое проходит прямо сейчас, он не включён. Однако этот вопрос может быть рассмотрен в разделе «Разное».

Результатом такого прошения стала проверка прокуратуры, в ходе которой было установлено, что директор муниципального казённого предприятия «Дорсервис» Владимир Костин является братом главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой. Срочный трудовой договор с Костиным был заключён ещё 2 июня 2014 года и неоднократно продлевался. Последний раз это сделано в мае прошлого года.

Кроме того, управление городского хозяйства администрации Кыштымского городского округа с ведома и по поручению главы Людмилы Шеболаевой 1 марта 2019 года заключило договор на выполнение работ по отлову, усыплению и захоронению больных безнадзорных животных в количестве 70 штук.

Сделано это было без проведения необходимых конкурентных процедур. К тому же, договор противоречит статье 3 Закона Челябинской области от 28 марта 2013 года № 478-ЗО (в редакции от 5 апреля 2016 года) «О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями организации проведения на территории региона мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных».

Прокурор упоминает и положение Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498 «От ответственном обращении с животными и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В частности статьи 17.

Прокуратура указывает, что в Кыштымском городском округе безнадзорные животные усыпляются без проведения необходимых предварительных мероприятий. А предприятие «Дорсервис» не наделёно правом проводить такие мероприятия в соответствии с собственным уставом.

Прокурор города Сергей Волков считает, что меры, позволяющие исключить возможность возникновения конфликта интересов, главой Людмилой Шеболаевой своевременно не приняты. А ситуация повлёкшая конфликт интересов спровоцирована самим Костиным.

В соответствии с требованиями статьи 13.1 федерального закона «О противодействии коррупции» и статьи 74.1 федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» прокурор Кыштыма просит Собрание депутатов рассмотреть вопрос об удалении главы Кыштымского городского округа в отставку.

Проверка была проведена после того, как жители Кыштыма обратились в прокуратуру с жалобой о жестоком обращении с животными, незаконном отлове и отстреле бездомных собак. С сообщением об этом читатели обратились и в редакцию газеты "Кыштымский рабочий". Горожане стали свидетелями отлова, который рабочая бригада проводила в дневное время в микрорайоне Каолиновый. Очевидцами этого стали и дети.