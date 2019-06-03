В Кыштыме звание почётного гражданина получила председатель городского совета ветеранов Нина Каданцева

Автор: КР от Сегодня, 15:45 Категория: Общество

Решение об этом было принято Собранием депутатов Кыштымского городского округа.

Нина Григорьевна живёт в Кыштыме больше 40 лет. Приехала из Аши вместе с мужем, уроженцем нашего города. Сначала преподавала биологию в десятой школе, затем ей предложили должность школьного инспектора в го­родском отделе образования, которое впоследствии она и возглавила.

С 2009 года Нина Каданцева является председателем совета ветеранов Кыштымского городского округа. В его состав входят 48 первичных ветеранских организаций. В них числятся 8 850 кыштымцев.

При участии Нины Григорьевны решаются многие вопросы в социальной сфере нашего города.

По её инициативе были созданы курсы по обучению компьютерной гра­мотности пенсионеров. Ежегодно обучение проходили четыре группы. Недавно была набрана новая груп­па ветеранов, которые учатся свободно владеть функциями смартфонов.

Кыш­тым стал первым городом в Челябинской области, где появилась комиссия совета ветеранов по контролю за проведением капитального ремонта в многоквартир­ных домах. В прошлом году именно ветераны организо­вали встречу с генеральным директором Регоператора капитального ремонта Ва­димом Борисовым.

Кроме того, от совета ветеранов в городе работает общественное движение «Народные контролёры». За несколько лет десятки магазинов измени­ли свой подход к торговле. Активисты и сейчас проверяют качество продукции на прилавках, их срок годности и усло­вия хранения

Помимо этого по инициати­ве Нины Григорьевны Каданцевой была организована акция «Знамя Победы», которая прижилась во всех школах, и с каждым годом число её участников растёт. Присоединяются и детские сады. Их коллективы с февраля по май передают друг другу Знамя По­беды, узнают его историю.