В Кыштыме звание почётного гражданина получила председатель городского совета ветеранов Нина Каданцева Автор: КР от Сегодня, 15:45 Категория: Общество 0 Решение об этом было принято Собранием депутатов Кыштымского городского округа. Нина Григорьевна живёт в Кыштыме больше 40 лет. Приехала из Аши вместе с мужем, уроженцем нашего города. Сначала преподавала биологию в десятой школе, затем ей предложили должность школьного инспектора в городском отделе образования, которое впоследствии она и возглавила. С 2009 года Нина Каданцева является председателем совета ветеранов Кыштымского городского округа. В его состав входят 48 первичных ветеранских организаций. В них числятся 8 850 кыштымцев. При участии Нины Григорьевны решаются многие вопросы в социальной сфере нашего города. По её инициативе были созданы курсы по обучению компьютерной грамотности пенсионеров. Ежегодно обучение проходили четыре группы. Недавно была набрана новая группа ветеранов, которые учатся свободно владеть функциями смартфонов. Кыштым стал первым городом в Челябинской области, где появилась комиссия совета ветеранов по контролю за проведением капитального ремонта в многоквартирных домах. В прошлом году именно ветераны организовали встречу с генеральным директором Регоператора капитального ремонта Вадимом Борисовым. Кроме того, от совета ветеранов в городе работает общественное движение «Народные контролёры». За несколько лет десятки магазинов изменили свой подход к торговле. Активисты и сейчас проверяют качество продукции на прилавках, их срок годности и условия хранения Помимо этого по инициативе Нины Григорьевны Каданцевой была организована акция «Знамя Победы», которая прижилась во всех школах, и с каждым годом число её участников растёт. Присоединяются и детские сады. Их коллективы с февраля по май передают друг другу Знамя Победы, узнают его историю. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить