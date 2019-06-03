Из Кыштыма землю с братской могилы павших воинов в Великой Отечественной войне отправят в Москву

Автор: КР от Вчера, 09:27 Категория: Общество

Таким образом, Кыштым впервые присоединится к всероссийской военно-патриотической акции «Горсть Памяти». Она запланирована на 11 часов утра 20 июня.

В торжественной обстановке участники акции – представители военного комиссариата, Совета ветеранов, общественности, Собрания депутатов и администрации Кыштымского городского округа – соберут землю в контейнер с братской могилы воинов павших в боях и умерших от ран в период Великой Отечественной войны на старом городском кладбище. Её поместят в специальный солдатский кисет и направят в областной военкомат. В дальнейшем «кисеты» заложат в гильзы артиллерийских снарядов. Их с воинскими почестями установят в историко-мемориальном комплексе вокруг строящегося в Подмосковье Главного Храма Вооружённых сил России.

В преддверии Дня памяти и скорби глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева проведёт встречу с детьми солдат, погибших на войне. Они объединены в общественную организацию «Память сердца». Встреча пройдёт 21 июня в 12 часов дня.

А 22 июня в Кыштыме у мемориала «Вечный огонь» в 10 часов утра состоится митинг, посвящённый Дню памяти и скорби. В нём примут участие ветераны, члены кыштымского отделения региональной общественной организации «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества», представители администрации округа, военного комиссариата, школьники и жители города.