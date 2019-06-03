В ЗАГСе Кыштыма зарегистрировали фиктивный брак

Автор: КР от Сегодня, 10:41 Категория: Общество

Эта история – почти трёхлетней давности, но вскрылась она гораздо позже.

В 2016 году отделом ЗАГС Кыштыма был заключён брак между гражданином Таджикистана и гражданкой Российской Федерации, проживающей в городе Карабаше. Факт фиктивного брака был установлен прокуратурой этого города в рамках проверки исполнения требований законодательства о правовом положении иностранных граждан.

Как сообщается в пресс-релизе прокуратуры Челябинской области, женщина пояснила, что после заключения этого брака она получила от иностранного гражданина две тысячи рублей, никакой семьи она с ним создавать не собиралась.

А вот гражданин Таджикистана таким образом получил российское гражданство.

Прокуратура города Карбаша обратилась в суд с исковым заявлением о признании заключённого брака недействительным. Таким образом, будет аннулировано и полученное жителем Таджикистана российское гражданство.