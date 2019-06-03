Жители Кыштыма сегодня до позднего вечера празднуют День города Автор: КР от Вчера, 20:33 Категория: Общество 0 Сегодня с утра не утихают праздничные гуляния по случаю 262-летия нашего города. По традиции, праздник начался с выставки голубей на площадке перед универмагом. В это же время уже выстраивались в красочные колонны школьники, студенты, трудовые коллективы предприятий и представители общественных организаций, чтобы пройти в многотысячном шествии от Сбербанка до центральной площади. Одной из самых многочисленных и ярких, как всегда, стала колонна градообразующего предприятия – радиозавода. Каждое подразделение отличалось оригинальными нарядами и композициями. У трибуны участников шествия встречали почётные граждане и первые лица Кыштымского округа. Акция «Детский транспорт» в этом году оказалась малочисленной. Зато впервые в неё влились подростки на велосипедах. Супруги Иван и Ольга Кокшаровы второй год участвуют в шествии вместе с дочерью Софией. В этот раз они сделали из коляски самолёт, а Ольга выступила в роли стюардессы. – Участвуем второй год, – сказала сайту «КР» Ольга. – Готовились две ночи. Идея пришла мужу, а костюм шила сама. Наш самолёт был посвящён Герою Советского Союза, лётчику-истребителю Лидии Литвяк. После праздничного шествия жители и гости города прошли в парк у Белого дома, где развернулись развлекательные площадки – выставки художников и фотографов, детские аттракционы и конкурсы, ярмарка местных умельцев, тематические площадки кыштымского историко-революционного музея и библиотек. Здесь же представители станции юных туристов "Странник" катали детей верхом на лошадях. У центральной городской библиотеки имени Б. Е. Швейкина прошёл одновременный сеанс игры в шахматы. Около 20 кыштымцев сразились с чемпионом Челябинской области по шахматам Александром Гутенёвым. Во второй половине дня торжество переместилось на стадион физкультурно-спортивного комплекса, где прошёл в третий раз в День города фестиваль-конкурс «Фанфары Кыштыма». Около тысячи кыштымцев услышали виртуозные выступления военных оркестров из Озёрска, Снежинска, Екатеринбурга, Челябинска, Лесного, Трёхгорного, Новоуральска. Специальным гостем фестиваля и членом жюри стал заслуженный артист России Борис Каплун. Вечером на центральной площади выступят эстрадные коллективы нашего города и Челябинской области. Завершится празднование Дня города в 22:45 фейерверком. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить