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Жители Кыштыма сегодня до позднего вечера празднуют День города

Автор: КР от Вчера, 20:33 Категория: Общество

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Сегодня с утра не утихают праздничные гуляния по случаю 262-летия нашего города. По традиции, праздник начался с выставки голубей на площадке перед универмагом.

 

В это же время уже выстраивались в красочные колонны школьники, студенты, трудовые коллективы предприятий и представители общественных организаций, чтобы пройти в многотысячном шествии от Сбербанка до центральной площади.

 

 

 

 

 

 

 

 

Одной из самых многочисленных и ярких, как всегда, стала колонна градообразующего предприятия – радиозавода. Каждое подразделение отличалось оригинальными нарядами и композициями.

 

 

 

 

 

 

У трибуны участников шествия встречали почётные граждане и первые лица Кыштымского округа.

 

 

 

 

Акция «Детский транспорт» в этом году оказалась малочисленной. Зато впервые в неё влились подростки на велосипедах.

 

 

 

 

Супруги Иван и Ольга Кокшаровы второй год участвуют в шествии вместе с дочерью Софией. В этот раз они сделали из коляски самолёт, а Ольга выступила в роли стюардессы.

 

– Участвуем второй год, – сказала сайту «КР» Ольга. – Готовились две ночи. Идея пришла мужу, а костюм шила сама. Наш самолёт был посвящён Герою Советского Союза, лётчику-истребителю Лидии Литвяк.

 

После праздничного шествия жители и гости города прошли в парк у Белого дома, где развернулись развлекательные площадки – выставки художников и фотографов, детские аттракционы и конкурсы, ярмарка местных умельцев, тематические площадки кыштымского историко-революционного музея и библиотек. Здесь же представители станции юных туристов "Странник" катали детей верхом на лошадях.

 

 

 

 

 

У центральной городской библиотеки имени Б. Е. Швейкина прошёл одновременный сеанс игры в шахматы. Около 20 кыштымцев сразились с чемпионом Челябинской области по шахматам Александром Гутенёвым.

 

 

 

Во второй половине дня торжество переместилось на стадион физкультурно-спортивного комплекса, где прошёл в третий раз в День города фестиваль-конкурс «Фанфары Кыштыма». Около тысячи кыштымцев услышали виртуозные выступления военных оркестров из Озёрска, Снежинска, Екатеринбурга, Челябинска, Лесного, Трёхгорного, Новоуральска.

 

 

 

Специальным гостем фестиваля и членом жюри стал заслуженный артист России Борис Каплун.

 

 

 

Вечером на центральной площади выступят эстрадные коллективы нашего города и Челябинской области.

Завершится празднование Дня города в 22:45 фейерверком.

  

 

 


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