Лже-предприниматель украл паспорт у жителя Кыштыма и решил провернуть аферу

Автор: КР от Вчера, 17:00 Категория: Общество

Дело о мошенничестве было рассмотрено в городском суде Верхнего Уфалея. Мужчина, укравший паспорт, решил по нему купить автомобиль, на чём и погорел.

Истцом в суде выступил мужчина, который пострадал от рук мошенника при продаже своего автомобиля.

В феврале 2015 года потерпевший разместил в местной газете объявление о продаже своего автомобиля. По указанному телефону ему позвонил Валерий Ш., назвав фамилию, имя и отчество, указанные в чужлм паспорте, и представился индивидуальным предпринимателем из Кыштыма. Обговорив условия сделки, стороны пришли к соглашению, что Валерий выплатит за автомобиль 130 тысяч рублей, а затем в течение двух месяцев переведёт ещё два транша – 80 и 50 тысяч рублей.

На следующий день мошенник явился к продавцу машины домой. Они составили и подписали договор купли-продажи, при этом Валерий указал вообще несуществующий адрес в Кыштыме, подтвердив свою личность копией чужого паспорта, но со своей фотографией.

Цитата из пресс-релиза городского суда Верхнего Уфалея: «После этого подсудимый написал расписку от того имени, которым он представился, о том, что он обязуется передать потерпевшему денежные средства в сумме 130000 рублей за купленный им автомобиль до оговоренного числа. Затем потерпевший передал Валерию ключи от автомобиля, свидетельство о регистрации транспортного средства и страховой полис ОСАГО».

После заключённой сделки Валерий Ш. пропал. Истец решил разыскать его в Кыштыме. Однако в нашем городе он нашёл лишь настоящего владельца паспорта. Тот и сообщил, что человек на предоставленной копии документа – Валерий, ранее укравший у него паспорт. Более того взявший по нему кредит, за что и был осуждён. Только после этого пострадавший обратился в полицию.

Подсудимый свою вину не признал. Суд учёл, что он был ранее неоднократно судим, судимости не сняты и не погашены. Валерию Ш. было назначено наказание в виде лишения свободы сроком два года 10 месяцев в колонии общего режима.

Подсудимый подал апелляционную жалобу.