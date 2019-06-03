В Кыштыме завод получил право на вывоз древесины из страны

Автор: КР от Вчера, 12:58 Категория: Общество

Кыштымский медеэлектролитный завод стал пятым предприятием Челябинской области, получившим маркировочный знак международного образца и бессрочную лицензию на вывоз древесины из России в качестве упаковки или крепления.

Дело в том, что завод поставляет за рубеж медную катанку и купорос на деревянных поддонах. Тара должна иметь клеймо международного образца. Оно свидетельствует о том, что поддоны не представляют опасности.



– Для отправки продукции за пределы нашей страны завод в среднем использует четыре тысячи деревянных поддонов в месяц, – пояснила коммерческий директор КМЭЗ Любовь Кириллова. – Нам были необходимы лицензия на выполнение работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию и маркировочный знак. Мы модернизировали сушильные камеры, повысив их пожарную безопасность. На заводе была проведена тщательная проверка условий, в которых изготавливается и обрабатывается деревянная упаковка.



Комиссия управления Россельхознадзора по Челябинской области обследовала камеры для сушки материалов из древесины, места хранения необработанных изделий, убедилась в наличии печей, пригодных для сжигания зараженного леса, а также в присутствии ограждений на территории, где осуществляется обеззараживание.