В Кыштыме в День города введут запрет на алкоголь Автор: КР от Вчера, 17:05 Категория: Общество 0 Постановление об этом подписала глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. В магазинах, расположенных в центре, 8 июня запретят продажу алкоголя. Кроме того, ни у кого не получится пройти с горячительными напитками на праздничные площадки. Вход на них будет закрыт и для тех, кто уже находится в состоянии алкогольного опьянения. Для усиления контроля полиция выведет дополнительные патрули в городской парк, а также около фонтана, расположенного между администрацией и универмагом, где обычно собираются нетрезвые компании. Как ссказали сайту «КР» в кыштымской полиции, за распитие алкоголя в общественном месте предусмотрен штраф до 1500 рублей. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить