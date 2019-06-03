В Кыштыме в День города введут запрет на алкоголь

Автор: КР от Вчера, 17:05 Категория: Общество

Постановление об этом подписала глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.

В магазинах, расположенных в центре, 8 июня запретят продажу алкоголя.

Кроме того, ни у кого не получится пройти с горячительными напитками на праздничные площадки. Вход на них будет закрыт и для тех, кто уже находится в состоянии алкогольного опьянения.

Для усиления контроля полиция выведет дополнительные патрули в городской парк, а также около фонтана, расположенного между администрацией и универмагом, где обычно собираются нетрезвые компании.

Как ссказали сайту «КР» в кыштымской полиции, за распитие алкоголя в общественном месте предусмотрен штраф до 1500 рублей.