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В Кыштыме в День города введут запрет на алкоголь

Автор: КР от Вчера, 17:05 Категория: Общество

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Постановление об этом подписала глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.

 

В магазинах, расположенных в центре, 8 июня запретят продажу алкоголя.

 

Кроме того, ни у кого не получится пройти с горячительными напитками на праздничные площадки. Вход на них будет закрыт и для тех, кто уже находится в состоянии алкогольного опьянения.

 

Для усиления контроля полиция выведет дополнительные патрули в городской парк, а  также около фонтана, расположенного между администрацией и универмагом, где обычно собираются нетрезвые компании.

 

Как ссказали сайту «КР» в кыштымской полиции, за распитие алкоголя в общественном месте предусмотрен штраф до 1500 рублей.

 


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