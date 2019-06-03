Студенты из Кыштыма поедут строить нефтегазопровод в Якутии

Автор: КР от Вчера, 15:42 Категория: Общество

В конце июня кыштымский студенческий стройотряд «Практика» поедет в Республику Саха на всероссийскую студенческую стройку «Север». Там находится крупнейшее в этой части страны Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение.

– В трудовую смену зачислены восемь студентов местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа, – сказала сайту «КР» заместитель руководителя филиала по воспитательной работе Валентина Щеглова. – Сейчас парни проходят медкомиссию. Они будут жить два месяца в тайге в палаточных лагерях. Условия почти спартанские, для большинства наших ребят это будет первый опыт работы на целине.

Бойцы стройотрядов будут заняты на земляных, дорожно-строительных, малярно-штукатурных работах. Заработная плата составит от 30 тысяч рублей за полный рабочий месяц, при условии выполнения нормы выработки.

Всего в Якутию со всей страны съедется около тысячи студентов, из Челябинской области туда отправят 80 бойцов стройотрядов.