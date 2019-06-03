В Кыштыме прокуратура проверит санитарное состояние объектов энергетиков и газовой службы

Автор: КР от Вчера, 10:39 Категория: Общество

Фото группы ВК "МЧС Аргаяш, Кыштым, Карабаш"

Как уже сообщалось на сайте «КР», прокурор города Сергей Волков в понедельник попросил главу Кыштымского городского округа Людмилу Шеболаеву собрать совещание по взаимодействию служб, задействованных в тушении лесных пожаров. Оно прошло вчера в актовом зале администрации округа.

Прокурор лично выезжает на каждое возгорание в лесу. В частности, он обеспокоен тем, что в тушении лесных пожаров принимает участие небольшая бригада Кыштымского лесничества из пяти-семи человек. При этом дополнительные силы и техника не привлекаются.

На совещании Сергей Волков отметил, что зачастую представили энергоснабжающих и газовых компаний не убирают должным образом территорию возле своих объектов, расположенных в лесной зоне.

– Энергетики ведут уборку путём измельчения деревьев под высоковольтными линиями электропередач вместо того, чтобы вырубать их и вывозить, – заметил прокурор. – Я поставил задачу разобраться с этим. Если это окажутся отходы производства, то существует порядок их сбора и захоронения. Есть вопросы и к газовщикам. На последнем лесном пожаре, который произошёл рядом с детским оздоровительным лагерем «Радуга», на территории возгорания находился объект газовой службы. Вокруг него давно никто не убирал, он был весь в сухостое.

Разговор продолжил гендиректор ООО «Кыштымский лес» Александр Батин. Предприятие уже трижды было оштрафовано газовой службой за то, что его работники проводили опахивание с целью остановить распространение огня на территории, проходящей рядом с газовыми объектами. Как в таких условиях бороться с распространением огня?

Людмила Шеболаева распорядилась проверить, кому принадлежит газовая труба у лагеря «Радуга». Кроме того, распределены обязанности между начальниками оперативных служб и заместителями глав по проверке отвалов у железной дороги, автомобильных дорог областного значения, территории энергетиков и газовщиков в части наличия захламлённости.

Решено провести учебную тренировку по тушению лесных пожаров с привлечением резервных пожарных бригад в помощь к основной.