По требованию прокурора у одной из школ Кыштыма появится новое ограждение

Автор: КР от Сегодня, 16:50 Категория: Общество

Как уже сообщалось на сайте «КР», в феврале этого года после прокурорской проверки были выявлены нарушения требований антитеррористической безопасности в средней школе №13. В частности, территория этого образовательного учреждения частично не имеет ограждения. Хотя такие требования прописаны в санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах, федеральных законах «Об образовании» и «О противодействии терроризму».

Теперь же ограждение учебного заведения приведут в порядок до 31 июля 2019 года. На эти цели из местного бюджета выделено 673 тысячи 995 рублей.

Подрядчик определится в ходе электронных торгов. Ему предстоит демонтировать 20 секций существующего ограждения вместе со столбами. По периметру школы установят новые, вместе с решётчатыми металлическими панелями в количестве 100 штук.

Кроме того, появятся распашные ворота в количестве четырёх штук и рядом с ними – четыре калитки, которые предусматривают наличие закрывающего изнутри устройства.

– Изначально предполагалось установить «вертушки» вместо калиток, – сказала сайту «КР» директор школы № 13 Любовь Молокостова. – Но на территорию школы дети приходят, чтобы покататься на велосипедах и роликовых коньках и во внеурочное время. Им бы пришлось через «вертушки» перелезать, что не совсем удобно. Поэтому днём калитки будут открыты, а на ночь предполагается их закрывать.