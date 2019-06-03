В Кыштыме на одной из улиц обустроят новую пешеходную зону

Автор: КР от Сегодня, 16:21 Категория: Общество

На улице Челюскинцев – от улицы Ленина до улицы Клима Косолопова – к концу июля обустроят пешеходную зону. Новый тротуар уложат вдоль автомобильной дороги, что существенно повысит на безопасность дорожного движения. Особенно, если учесть, что по этой улице дети идут в школе.

Подрядчик определится после 14 июня в ходе электронных торгов. Всего из местного бюджета на обустройство тротуара выделено два миллиона рублей.

В эту сумму включены и работы по выкорчёвыванию старых пней на некоторых участках и удалению старых деревьев. Вместо них будут посажены десять новых кустарников или деревьев, а также несколько кустов барбариса.

Вдоль тротуара появится и металлическое ограждение. Подрядчик должен будет дать гарантию качества выполненных работ сроком на шесть лет.

Появление благоустроенного тротуара дорожки на улице Челюскинцев было одним из пожеланий жителей микрорайона радиогородка в ходе выбора приоритетных объектов по программе «Реальные дела».