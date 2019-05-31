В Кыштыме за одним праздничным столом собрались жители целого района

Автор: КР от Вчера, 23:31 Категория: Общество

В районе Ближней Дачи прошёл праздник улиц. На гуляние пришли старожилы и молодые семьи с детьми, которые живут на улицах Набережной, Береговой, В. Сергеевой, Карабашской, 1-й и 2-й Дачной, Луговой, Курортной, Гастелло, М.-Сибиряка, З. Космодемьянской, Сугомакской и Кутузова.

– В этом районе живут замечательные люди и много долгожителей, которые до сих пор активны, занимаются общественными делами. Поэтому мы решили их поблагодарить и устроили праздник, – сказала нашей газете краевед Галина Константиновна Кожевникова.

С приветственным словом к местным жителям обратилась глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. Вместе с депутатом городского Собрания Сергеем Комаровым она вручила благодарственные письма и подарки тем, кто внёс свою лепту, заботясь о порядке и благополучии района.

На импровизированную сцену около одного из домов выходили активисты, которые занимаются вопросами проведения газа к домам, добиваются обустройства дорог в частном секторе, чистят озеро, ремонтируют мосты. И это далеко не весь список их добрых дел.

– Живу здесь с рождения, – поделился житель улицы Береговой Александр Екимов. – У нас самый экологически чистый район в городе, свежий воздух, красивая природа, здесь живут уникальные люди. Давным-давно праздник проходил на соседней улице. На земле расстилали одеяло и раскладывали угощения. Приходили с гармошками. Было весело! Сегодня тоже хороший праздник получился. Я благодарен тем, кто его организовал.

Свои выставки представили рукодельницы, коллективы станции юных туристов «Странник», Кыштымского историко-революционного музея.

Работники центральной библиотеки имени Б. Е. Швейкина устроили книжную ярмарку. Все желающие могли выбрать себе в подарок книгу и купить сборники кыштымских авторов.

С концертными номерами выступили вокалисты детского ансамбля «Росинка» и ансамбль «Белая черёмуха» из посёлка Тайгинка.

Краеведы Елена Реннер и Галина Кожевникова рассказали зрителям историю их родного района. А сами жители собрали большой уличный пикник, угощая друг друга аппетитными сладостями и чаем из самовара.