В Кыштыме женщину приговорили к исправительным работам за огромный долг по алиментам Автор: КР от Вчера, 11:55 Категория: Общество 0 Судебный пристав-исполнитель Ксения Иванова провела арест автомобиля в счёт долга по алиментам. Владелец машины задолжал более 100 тысяч рублей. В нашем городе проходит акция «Судебные приставы – детям», в ходе которой с нерадивых родителей взыскивают долги по алиментам. Завтра, 31 мая, с 13 до 16:45 часов в отделе судебных приставов по адресу: Кыштым, улица Калинина, 197 пройдёт день бесплатной правовой помощи по восстановлению прав детей. В течение этой недели сотрудники городского отдела судебных приставов проводят рейды по адресам должников, проверяют бухгалтерские документы в организациях и предприятиях по перечислению алиментов. Недавно удалось закрыть одну из крупных задолженностей. Мужчина, который официально нигде не работал, накопил долг по алиментам в 279 тысяч рублей. – Ему вынесли запрет на выезд из страны, затем предупредили о временном ограничении права на управление транспортом, – сказала сайту «КР» судебный пристав-исполнитель Ксения Иванова. – После этого мы решили привлечь его к административной ответственности по статье 5.35.1, за которую назначаются обязательные работы. Чтобы избежать наказания, должник выплатил 11-летней дочери деньги. Дополнительно с него взыскано 19 тысяч рублей за нарушение срока оплаты. Другой неплательщик алиментов находился в розыске. Но он попался, когда ехал за рулём автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. За это нарушение ему назначили административный арест на 10 суток. Кроме того, должника доставили в суд, где было вынесено решение об административном аресте ещё на десять суток за долги по алиментам. После этого, мужчина приступил к выплатам. Некоторые, игнорируя административное наказание, попадают под уголовную статью. На днях суд вынес решение в отношении местной жительницы, которая накопила по алиментам долг в два миллиона рублей! Ей назначено наказание в виде одного года исправительных работ. Дети с ней не живут. Сама она ведёт аморальный образ жизни. Зачастую должники, сами того не желая, увеличивают сумму по алиментам. Дело в том, что при официальном трудоустройстве алименты рассчитываются от размера зарплаты. Если же должники не работают или скрывают свой доход, тогда сумма рассчитывается от средней зарплаты по стране, а она выше региональной. Сейчас это около 42 тысяч рублей. В таких случаях долг растёт огромными темпами. Подробности – в пятничном выпуске газеты "Кыштымский рабочий". Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить