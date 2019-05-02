В Кыштыме женщину приговорили к исправительным работам за огромный долг по алиментам

Автор: КР от Вчера, 11:55 Категория: Общество

Судебный пристав-исполнитель Ксения Иванова

провела арест автомобиля в счёт долга по алиментам.

Владелец машины задолжал более 100 тысяч рублей.

В нашем городе проходит акция «Судебные приставы – детям», в ходе которой с нерадивых родителей взыскивают долги по алиментам.

Завтра, 31 мая, с 13 до 16:45 часов в отделе судебных приставов по адресу: Кыштым, улица Калинина, 197 пройдёт день бесплатной правовой помощи по восстановлению прав детей.

В течение этой недели сотруд­ники городского отдела судеб­ных приставов проводят рейды по адресам должников, прове­ряют бухгалтерские документы в организациях и предприятиях по перечислению алиментов.

Недавно удалось закрыть одну из круп­ных задолженностей. Мужчина, который официально нигде не работал, накопил долг по али­ментам в 279 тысяч рублей.

– Ему вынесли запрет на вы­езд из страны, затем предупре­дили о временном ограничении права на управление транспор­том, – сказала сайту «КР» су­дебный пристав-исполнитель Ксения Иванова. – После этого мы решили привлечь его к адми­нистративной ответственности по статье 5.35.1, за которую на­значаются обязательные рабо­ты. Чтобы избежать наказания, должник выплатил 11-летней дочери деньги. Дополнительно с него взыскано 19 тысяч рублей за нарушение срока оплаты.

Другой неплательщик алиментов находился в розыске. Но он попался, когда ехал за рулём автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. За это нарушение ему назначили административный арест на 10 суток. Кроме того, должника доставили в суд, где было вынесено решение об административном аресте ещё на десять суток за долги по алиментам. После этого, мужчина приступил к выплатам.

Неко­торые, игнорируя администра­тивное наказание, попадают под уголовную статью. На днях суд вынес решение в отношении местной жительницы, которая накопила по алиментам долг в два миллиона рублей! Ей на­значено наказание в виде одного года исправительных работ. Де­ти с ней не живут. Сама она ведёт аморальный образ жизни.

Зачастую должники, сами то­го не желая, увеличивают сумму по алиментам. Дело в том, что при официальном трудоустрой­стве алименты рассчитывают­ся от размера зарплаты. Если же должники не работают или скрывают свой доход, тогда сум­ма рассчитывается от средней зарплаты по стране, а она выше региональной. Сейчас это около 42 тысяч рублей. В таких случаях долг растёт огромными темпами.

Подробности – в пятничном выпуске газеты "Кыштымский рабочий".