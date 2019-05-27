В Кыштыме для жителей частного сектора пройдёт уличный пикник

Автор: КР от 27-05-2019, 12:30 Категория: Общество

В эту пятницу, 31 мая, в районе Ближней Дачи развернётся праздник улиц. В гуляниях будет задействовано сразу 12 из них. Это улицы Набережная, Береговая, В. Сергеевой, Карабашская, 2-я Дачная, Луговая, Курортная, Гастелло, М.-Сибиряка, З. Космодемьянской, Сугомакская и Кутузова.

Присоединиться к празднику приглашают не только жителей соседних улиц, районов, но и городов.

Краеведы расскажут об истории района, его известных жителях, приоткроют тайны так называемых «нарезных» улиц.

В знак дружбы соседи устроят обмен книгами, журналами, игрушками. Все желающие смогут купить книги кыштымских авторов. Вокальный ансамбль «Белая черёмуха» из посёлка Тайгинка под руководством Николая Стукова подготовит концертную программу.

Общими усилиями планируется провести акцию «Белый цветок». Пожертвования передадут в детское отделение кыштымской городской больницы.

Уличное гуляние начнётся в 18 часов около бывшего магазина № 32 на улице В. Сергеевой, 27. Завершится праздник хлебосольным пикником.