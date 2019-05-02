В Кыштыме за незаконную рекламу о ярмарке оштрафованы жители Тамбова

Автор: КР от Вчера, 15:16 Категория: Общество

Административная комиссия Кыштымского городского округа на своём вчерашнем заседании приняла решение оштрафовать местного жителя и четверых гастролёров за нарушение правил благоустройства. Каждому из них выписаны штрафы в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Кыштымцу придётся заплатить пять тысяч рублей за несанкционированную свалку, которую он устроил на улице Луговая, 12, скидывая туда всё, что ни попадя.

На такую же сумму раскошелится торговец из Екатеринбурга, который продавал текстиль без разрешительных документов около дома 117 на улице Карла Либкнехта. Это квалифицируется как торговля и оказание в бытовых услуг в неустановленных местах.

За такое же нарушение был оштрафован озерчанин, но на одну тысячу рублей. Около почтового отделения на Ленина, 4 он продавал цветы к 8 Марта.

Гораздо дороже нарушение правил благоустройства Кыштыма обошлось двум жителям Тамбовской области. На зданиях и столбах городских улиц они размещали объявления о ярмарке, которая проходила во Дворце культуры «Победа». Каждый из них оштрафован на 10 тысяч рублей.