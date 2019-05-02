В Кыштыме подростков предупредят об ответственности за экстремизм

Автор: КР от Сегодня, 16:02 Категория: Общество

Полицейские приступили к проведению оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор». Оно нацелено на предупреждение групповой преступности среди несовершеннолетних и проникновения в их среду экстремистской идеологии.



С руководителями школ работники полиции, комиссии по делам несовершеннолетних, педагогической и социальных сфер округа проведут встречи по выработке мер для предотвращения распространения неформальных убеждений среди молодёжи.

Будут проверяться жилые районы и места сбора несовершеннолетних.

По месту жительства полицейские проверят подростков, состоящих на профилактических учётах. Их самих, а также их родителей и опекунов предупредят об ответственности за совершение противоправных действий.