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В Кыштыме подростков предупредят об ответственности за экстремизм

Автор: КР от Сегодня, 16:02 Категория: Общество

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Полицейские приступили к проведению оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор». Оно нацелено на предупреждение групповой преступности среди несовершеннолетних и проникновения в их среду экстремистской идеологии. 

С руководителями школ работники полиции, комиссии по делам несовершеннолетних, педагогической и социальных сфер округа проведут встречи по выработке мер для предотвращения распространения неформальных убеждений среди молодёжи.

 

Будут проверяться жилые районы и места сбора несовершеннолетних.

 

По месту жительства полицейские проверят подростков, состоящих на профилактических учётах. Их самих, а также их родителей и опекунов предупредят об ответственности за совершение противоправных действий.


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