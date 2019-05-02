В Кыштыме готовятся к празднованию Дня города

Автор: КР от Вчера, 13:49 Категория: Общество

Празднование 262-летия нашего города состоится в этом году чуть раньше, чем обычно, 8 июня.

По традиции, в 10 часов на площадке перед Универмагом откроется выставка голубей. Спустя час трудовые коллективы, школьники, студенты и представители общественных организаций пройдут празднично украшенными колоннами от Сбербанка до площади Карла Маркса.

Вновь отдельным представлением станет «Детский транспорт» – дефиле родителей с детьми. В прошлые годы кыштымцы удивляли своих земляков красочно оформленными колясками и велосипедами в виде танка, футбольного мяча, бабочки и другими интересными вариациями.

В детском парке запланированы конкурсы, мастер-классы, аттракционы для детворы, выставка художников и ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества, концерт духового оркестра и выступления творческих коллективов.

Уже в третий раз у центральной библиотеки имени Б. Е. Швейкина пройдёт сеанс одновременной игры в шахматы. Как правило, специально приглашёнными гостями становятся международные гроссмейстеры и сильнейшие шахматисты Урала. Кто сразится в игре с жителями и гостями города в этот раз, пока неизвестно.

После завершения шествия и развлекательной программы в центре города, празднование перенесётся на стадион физкультурно-спортивного комплекса. В 16 часов здесь начнётся фестиваль-конкурс военных оркестров Уральского округа войск национальной гвардии России. Выступят девять коллективов.

Как сообщила начальник управления по культуре Кыштымского городского округа Любовь Казакова, билеты на фестиваль уже поступили в продажу. Их можно приобрести в кассах Народного дома и дома культуры металлургов.

К вечеру праздник снова вернётся на центральную площадь. Для жителей и гостей Кыштыма споют музыкальные коллективы городского и областного уровня.

Завершится День города в 22:45 фейерверком.