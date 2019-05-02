Текслер похвалил Кыштым за проведение субботников

Автор: КР от Сегодня, 13:49 Категория: Общество

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер потребовал от глав муниципалитетов в течение трёх дней вывезти весь мусор, собранный после субботников. В противном случае последуют кадровые решения.

Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева была отмечена в качестве положительного примера. Похвалы удостоились и главы Аши, Южноуральска, Верхнего Уфалея и Еткульского района. А вот в число отстающих территорий попали Златоуст, Копейск, Миасс, Озёрск и сам Челябинск, а также Красноармейский район.

Эти итоги были объявлены на вчерашнем совещании с главами в здании правительства.

В Кыштыме проведены субботники как в зоне многоквартирной застройки, так и в частном секторе. Сейчас будет вывозиться мусор с девяти несанкционированных свалок, обнаруженных в ходе санитарного месячника.