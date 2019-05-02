Садоводы Кыштыма смогут задать вопросы специалисту Кадастровой палаты Челябинской области

Автор: КР от Сегодня, 12:53 Категория: Общество

В рамках Всероссийской недели правовой помощи пройдёт горячая линия для дачников, владеющих загородной недвижимостью.

– В этом году проведение таких линий станет регулярным, чтобы граждане со всей страны могли получить разъяснения специалистов по наиболее актуальным вопросам, – отметил глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов.

Садоводов часто интересует, что можно строить на садовых участках, как прописаться на даче, нужно ли платить налог за теплицы, как избежать излишнего налогового бремени и не попасть под штрафные санкции, что признаётся самостроем, как перевести садовый дом в жилой и наоборот.

По словам Парвиза Тухтасунова, значительные изменения в жизнь дачников внёс федеральный закон, вступивший в силу с 1 января 2019 года, который ликвидировал понятие «дачные земли».

Кроме того, до конца февраля этого года для жилых строений, домов на садовых участках действовала «дачная амнистия», в течение которой разрешалось поставить объект на кадастровый учёт и зарегистрировать право собственности в упрощённом порядке.

В нижнюю палату парламента был внесён законопроект о продлении «дачной амнистии». В случае его принятия упрощённый порядок регистрации прав на дачные строения, предоставленных до 4 августа 2018 года, будет действовать до 1 марта 2022 года.

Также предполагается предусмотреть бессрочное использование упрощённого уведомительного порядка в отношении жилых, садовых домов, строительство которых началось до 4 августа прошлого года.

Предлагается обязать органы местного самоуправления информировать граждан о новых правилах строительства домов на дачных и садовых участках, на землях индивидуального жилищного строительства и о процедуре оформления прав на них.

На вопросы дачников ответит заместитель начальника отдела обработки документов и обеспечения учётных действий региональной Кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области Ольга Алексеева.

Горячая линия пройдёт 24 мая, с 10 до 12 часов, по телефону: 8 (351) 728-75-00 (добавочный номер - 2266).