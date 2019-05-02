В Кыштыме изъяты дизайнерские наркотики

Автор: КР от Сегодня, 12:06 Категория: Общество

При патрулировании города полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2107, в котором находилось четверо местных жителей в возрасте от 35 до 40 лет.

В ходе досмотра у них были обнаружены два свёртка с синтетическими наркотиками общей массой около одного грамма. Они относятся к группе «дизайнерских» веществ, так как изготавливают их по аналогам уже существующих наркотиков.

– Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ – незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Санкция данной статьи предусматривает штраф до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до трёх месяцев. Им может грозит и другое наказание – в виде обязательных работ или лишение свободы на срок до трёх лет.