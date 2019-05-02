В Кыштыме женщину лишил денег собственный ребёнок

Автор: КР от Сегодня, 11:45 Категория: Общество

В кыштымский отдел полиции обратилась женщина, ставшая очередной жертвой мошенников.

Пострадавшая пояснила, что на опасных сайтах не регистрировалась, ни по каким ссылкам в соцсетях не переходила. Однако ей на телефон поступили два смс о списании с карты 600 и 700 рублей. А когда позвонила на горячую линию в банк, в это самое время ей пришли ещё два смс. В общей сложности ущерб составил две тысячи 900 рублей.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, выяснилось, что женщина часто давала телефон своему несовершеннолетнему ребёнку, который использовал его для выхода в интернет. Он и перешёл на один из опасных сайтов и тем самым вышел на мошенников.

Полиция просит граждан с осторожностью давать детям сотовые телефоны. И контролировать, чем они занимаются в сети интернет.