В посёлке под Кыштымом День Победы отметили 180 выстрелами фейерверка

Автор: КР от Сегодня, 16:52 Категория: Общество

Вчера в посёлке Тайгинка состоялся торжественый вечер посвящённый Дню Победы. Концерт открыли коллективы, занимающиеся в местном доме культуры.

Главным гостем праздника стал народный коллектив-ансамбль «Митрофановна». Несмотря на женское название, в ансамбле все пятеро – мужчины. Этот коллектив получил популярность в 2000 году после выступления на международном фестивале искусств «Славянский базар».

– Это наш второй состав, с которым мы выступаем последние восемь лет, – сказал сайту «КР» руководитель "Митрофановны" Геннадий Зыков. – Сами мы из народа, живём и работаем в посёлке Кременкуль, поэтому и песни поём народные. Большая их часть написана мною, а также авторами, которые, по нашему мнению, оказались недооценёнными.

У этого коллектива есть собственная передача на областном телевидении, которая так и называется – «В гостях у Митрофановны». В рейтинге канала ОТВ она занимает второе место, сразу после хоккея.

Помимо «Митрофановны» тайгинцев с Днём Победы поздравили доморощенные самодеятельные коллективы, а также кыштымцы – шансонье Александр Астахов и группа «Виксаж».

По окончании праздничного концерта жители посёлка Тайгинка провели акцию «Свеча памяти». Затем небо озарили 180 залпов фейерверка –ровно столько похоронено на местном кладбище участников Великой Отечественной войны.