В Кыштыме весь город отметил День Победы Автор: КР от Сегодня, 13:54 Категория: Общество 0 Сегодня на площади Карла Маркса сотни семей и трудовых коллективов приняли участие в митинге, посвящённом 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. С трибуны к своим землякам обратилась глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. – Девятое мая объединяет все поколения. В каждой семье есть свои герои, – сказала Людмила Александровна. – Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью трёх тысяч кыштымцев, не вернувшихся с полей сражения. Скорбим о ветеранах, которые ушли от нас в мирное время. Все они живут в наших сердцах. Они вместе с нами вновь в строю Бессмертного полка. Из года в год всё больше кыштымцев приходят с портретами своих родных – участников войны и тружеников тыла, чтобы принять участие во всероссийской акции «Бессмертный полк». Многие присоединялись к колонне по пути её движения – от центральной площади до Дворца культуры «Победа». Уже на улице Ленина шествие казалось бесконечным. Для одних участие в патриотической акции стало традицией. Другие впервые встали в колонну с портретами фронтовиков. Алевтина Шалгина пришла с фотографией своего дяди Василия Алексеевича Харина. Он погиб в Кёнигсберге, когда ему было всего 18 лет. – Пройдя сегодня в Бессмертном полку, я ощутила чувство исполненного долга. Прежде всего перед моим дядей – тем молодым мальчиком, который сгорел в танке, защищая Родину, – поделилась с сайтом «КР» Алевтина Алексеевна. Шествие завершилось у Дворца культуры «Победа», где в небо запустили белые воздушные шары. А потом все желающие могли отведать солдатской каши. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить