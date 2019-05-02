В Кыштыме весь город отметил День Победы

Автор: КР от Сегодня, 13:54 Категория: Общество

Сегодня на площади Карла Маркса сотни семей и трудовых коллективов приняли участие в митинге, посвящённом 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

С трибуны к своим землякам обратилась глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.

– Девятое мая объединяет все поколения. В каждой семье есть свои герои, – сказала Людмила Александровна. – Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью трёх тысяч кыштымцев, не вернувшихся с полей сражения. Скорбим о ветеранах, которые ушли от нас в мирное время. Все они живут в наших сердцах. Они вместе с нами вновь в строю Бессмертного полка.

Из года в год всё больше кыштымцев приходят с портретами своих родных – участников войны и тружеников тыла, чтобы принять участие во всероссийской акции «Бессмертный полк». Многие присоединялись к колонне по пути её движения – от центральной площади до Дворца культуры «Победа». Уже на улице Ленина шествие казалось бесконечным.



Для одних участие в патриотической акции стало традицией. Другие впервые встали в колонну с портретами фронтовиков. Алевтина Шалгина пришла с фотографией своего дяди Василия Алексеевича Харина. Он погиб в Кёнигсберге, когда ему было всего 18 лет.

– Пройдя сегодня в Бессмертном полку, я ощутила чувство исполненного долга. Прежде всего перед моим дядей – тем молодым мальчиком, который сгорел в танке, защищая Родину, – поделилась с сайтом «КР» Алевтина Алексеевна.

Шествие завершилось у Дворца культуры «Победа», где в небо запустили белые воздушные шары. А потом все желающие могли отведать солдатской каши.