В Кыштыме в память о погибших в Великой Отечественной войне зажглись сотни свечей Автор: КР от Вчера, 23:07 Категория: Общество 0 Традиционную акцию «Свеча памяти» в Кыштыме проводят у мемориала памяти, где горит Вечный огонь. Перед тем, как зажглись свечи, состоялся поэтический марафон «Звучи, Памяти набат!». Помимо школьников, которые читали стихи о войне, к микрофону подходили ветераны Великой Отечественной войны. Завершил поэтический марафон звук метронома. Затем волонтёры раздали собравшимся жителям Кыштыма свечи в стеклянных стаканчиках. Они же помогли их зажечь. – Хорошо, когда молодое поколение чтит память своих дедов, – сказала сайту "КР" Ольга Алферова. – Замечательная акция. Она объединяет всех жителей города. Люди приходят к мемориалу, и каждый зажигает свечу, независимо от того, есть в его семье участники той ужасной войны или нет. Кто-то размещал свечи у Вечного огня, другие ставили их к плитам с выгравированными фамилиями погибших кыштымцев в годы Великой Отечественной войны, среди которых есть их родственники. Вечером накануне Дня Победы во многих окнах кыштымцев тоже мерцают зажженные свечи... Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить