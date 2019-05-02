В Кыштыме в память о погибших в Великой Отечественной войне зажглись сотни свечей

Автор: КР от Вчера, 23:07 Категория: Общество

Традиционную акцию «Свеча памяти» в Кыштыме проводят у мемориала памяти, где горит Вечный огонь. Перед тем, как зажглись свечи, состоялся поэтический марафон «Звучи, Памяти набат!».

Помимо школьников, которые читали стихи о войне, к микрофону подходили ветераны Великой Отечественной войны.

Завершил поэтический марафон звук метронома. Затем волонтёры раздали собравшимся жителям Кыштыма свечи в стеклянных стаканчиках. Они же помогли их зажечь.

– Хорошо, когда молодое поколение чтит память своих дедов, – сказала сайту "КР" Ольга Алферова. – Замечательная акция. Она объединяет всех жителей города. Люди приходят к мемориалу, и каждый зажигает свечу, независимо от того, есть в его семье участники той ужасной войны или нет.

Кто-то размещал свечи у Вечного огня, другие ставили их к плитам с выгравированными фамилиями погибших кыштымцев в годы Великой Отечественной войны, среди которых есть их родственники.

Вечером накануне Дня Победы во многих окнах кыштымцев тоже мерцают зажженные свечи...