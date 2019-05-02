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В Кыштыме встретили ретро-поезд с ветеранами Великой Отечественной войны

Автор: КР от Сегодня, 14:31 Категория: Общество

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Сегодня в полдень на станцию Кыштым в двенадцатый раз приехал ретро-поезд П-36. В нём прибыло около 100 участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и ветеранов Южно-Уральской железной дороги.

 

Встречать почётных гостей на перрон пришли целыми семьями, классами и детсадовскими группами. Некоторые малыши были в форме военных лет.

 

 

 

 

Детский  вокальный  коллектив «Росинка», как исстари заведено на Руси, встретил дорогих гостей с хлебом и солью.

 

Дети выстроились в очередь, чтобы подарить защитникам Отечества гвоздики, воздушные шары и подарки, сделанные своими руками.

 

 

 

 

 

 

С приветственным словом выступили первый заместитель главы Кыштымского городского округа Пётр Мошкин и председатель первичной ветеранской организации станции Кыштым Людмила Живодёрова. 

 

На встрече ретро-поезда присутствовала участница Великой Отечественной войны, жительница Кыштыма Зинаида Ивановна Курчавова.

 

После торжественной встречи ветеранов проводили в автобусы. Они поехали к Вечному огню, чтобы возложить цветы.

 

 

 

 

Затем почётные гости отправились в санаторий «Дальняя Дача», где для них подготовили концертную программу и праздничный обед.

 

 

 

 

 

 


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