В Кыштыме встретили ретро-поезд с ветеранами Великой Отечественной войны Автор: КР от Сегодня, 14:31 Категория: Общество 0 Сегодня в полдень на станцию Кыштым в двенадцатый раз приехал ретро-поезд П-36. В нём прибыло около 100 участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и ветеранов Южно-Уральской железной дороги. Встречать почётных гостей на перрон пришли целыми семьями, классами и детсадовскими группами. Некоторые малыши были в форме военных лет. Детский вокальный коллектив «Росинка», как исстари заведено на Руси, встретил дорогих гостей с хлебом и солью. Дети выстроились в очередь, чтобы подарить защитникам Отечества гвоздики, воздушные шары и подарки, сделанные своими руками. С приветственным словом выступили первый заместитель главы Кыштымского городского округа Пётр Мошкин и председатель первичной ветеранской организации станции Кыштым Людмила Живодёрова. На встрече ретро-поезда присутствовала участница Великой Отечественной войны, жительница Кыштыма Зинаида Ивановна Курчавова. После торжественной встречи ветеранов проводили в автобусы. Они поехали к Вечному огню, чтобы возложить цветы. Затем почётные гости отправились в санаторий «Дальняя Дача», где для них подготовили концертную программу и праздничный обед. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить