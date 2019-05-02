Кыштым в пятёрке городов на Южном Урале по количеству страхованных от укусов клеща

Автор: КР от Сегодня, 12:44 Категория: Общество

Правда, речь идёт лишь о той части населения, которая оформляет полисы в отделениях Почты России. Всего с начала марта южноуральцы приобрели почти две тысячи страховок «Антиклещ».

Полис стоимостью 390 рублей гарантирует денежное возмещение медицинских услуг в случае возникновения страхового случая до 250 тысяч рублей.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь регионального управления почтовой связи Почты России Светлана Замятина, клиент может приобрести страховой полис на любого члена семьи в возрасте от одного года. Страховую услугу также можно приобрести в подарок другому человеку. Само оформление занимает считанные минуты.

Полис позволяет получить квалифицированную медицинскую помощь на всей территории России. В него включены амбулаторно-поликлиническое обслуживание и восстановительное лечение.

Чаще всего в отделениях Почты России страхуются жители Магнитогорска – 330 полисов, Челябинска – 280, Златоуста – 180, Кыштыма – 160 и Чебаркуля – 150.