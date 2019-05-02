В Кыштыме запланирована дальнейшая газификация города

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Городская афиша

8 мая 2019 года

У мемориального комплекса «Скорбящая мать» (улица Ленина, 59) пройдёт митинг памяти.

11:00

8 мая 2019 года

На железнодорожном вокзале состоится встреча ретро-поезда с ветеранами Южно-Уральской железной дороги

12:00

8 мая 2019 года

У мемориального комплекса «Вечный огонь» пройдёт поэтический марафон «Звучи, памяти набат!».

16:30

8 мая 2019 года

У памятника кыштымцам, погибшим в боях Великой Отечественной войны в районе Нижнего Кыштыма состоится поэтический марафон «Им 41-й не забыть, нам 45-й славить!».

16:30

8 мая 2019 года

У мемориального комплекса «Вечный огонь» и памятника кыштымцам, погибшим в боях Великой Отечественной войны в районе Нижнего Кыштыма пройдёт патриотическая акция «Свеча памяти».

16:00, 18:00

9 мая 2019 года

На площади Карла Маркса и на площади у дома культуры металлургов состоится митинг, посвящённый 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

10:00

9 мая 2019 года

От площади Карла Маркса до Дворца культуры «Победа» пройдёт шествие «Бессмертный полк».

10:40

9 мая 2019 года

На площади у Дворца культуры «Победа» состоится праздничный салют в честь Дня Победы.

22:50