В Кыштыме запланирована дальнейшая газификация города Автор: КР от Сегодня, 12:38 Категория: Общество 0 Отдел капитального строительства администрации Кыштымского городского округа объявил сразу три электронных аукциона по проектированию газопровода среднего и низкого давления. На проект планировки и межевания, изготовление топографического плана и на инженерно-геологические работы в местном бюджета предусмотрено 377 тысяч 84 рубля. Срок их выполнения после заключения контракта – два месяца. Строительство газопровода запланировано в жилом квартале, ограниченном улицами Красноармейская, Республики, Комарова и переулком 1 Мая. Когда планы претворятся в реальность, пока неизвестно. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить