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В Кыштыме запланирована дальнейшая газификация города

Автор: КР от Сегодня, 12:38 Категория: Общество

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Отдел капитального строительства администрации Кыштымского городского округа объявил сразу три электронных аукциона по проектированию газопровода среднего и низкого давления.

 

На проект планировки и межевания, изготовление топографического плана и на инженерно-геологические работы  в местном бюджета предусмотрено 377 тысяч 84 рубля. Срок их выполнения после заключения контракта – два месяца.

 

Строительство газопровода запланировано в жилом квартале, ограниченном улицами Красноармейская, Республики, Комарова и переулком 1 Мая.

 

Когда планы претворятся в реальность, пока неизвестно.  


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