Алексей Текслер выразил соболезнование в связи с трагедией в Шереметьево Автор: КР от Сегодня, 11:38 Категория: Общество 0 В минувшее воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился самолет Sukhoi Superjet 100 рейса Москва – Мурманск. На борту находились 78 человек. Самолёт вернулся в аэропорт через 30 минут после взлёта из-за проблем со связью. По одной из версий, в борт ударила молния. При приземлении он сильно ударился шасси о взлётно-посадочную полосу. Во время жёсткой посадки и произошёл пожар. По последним данным, погиб 41 человек. В Мурманской области объявлен трёхдневный траур. – От себя лично, от всех жителей Челябинской области приношу глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе в «Шереметьево». Сил и выдержки родным, скорейшего выздоровления всем пострадавшим, –сказал Алексей Текслер. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить