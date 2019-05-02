Алексей Текслер выразил соболезнование в связи с трагедией в Шереметьево

Автор: КР от Сегодня, 11:38 Категория: Общество

В минувшее воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился самолет Sukhoi Superjet 100 рейса Москва – Мурманск. На борту находились 78 человек.

Самолёт вернулся в аэропорт через 30 минут после взлёта из-за проблем со связью. По одной из версий, в борт ударила молния. При приземлении он сильно ударился шасси о взлётно-посадочную полосу. Во время жёсткой посадки и произошёл пожар.

По последним данным, погиб 41 человек. В Мурманской области объявлен трёхдневный траур.

– От себя лично, от всех жителей Челябинской области приношу глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе в «Шереметьево». Сил и выдержки родным, скорейшего выздоровления всем пострадавшим, –сказал Алексей Текслер.