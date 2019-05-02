В школе города Кыштыма появится новое напольное покрытие Автор: КР от Сегодня, 09:14 Категория: Общество 0 Капитальный ремонт напольного покрытия пройдёт в летние каникулы в начальной школе № 2. На эти цели предусмотрена сумма в один миллион 760 тысяч 250 рублей из бюджета Кыштымского городского округа. Как сказала сайту «КР» директор начальной школы № 2 Надежда Жилинская, на старом твёрдом покрытии пола в коридорах на всех трёх этажах образовались трещины и сколы, что несёт угрозу безопасности детей. Теперь в школе поверх наливного пола уложат линолеум и пластиковый плинтус. Работы будут выполнены до 31 июля. Подрядчик гарантирует, что новое покрытие прослужит пять лет. При этом все выявленные недочёты устранит за свой счёт. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить