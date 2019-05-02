» » В школе города Кыштыма появится новое напольное покрытие

В школе города Кыштыма появится новое напольное покрытие

Автор: КР от Сегодня, 09:14 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Капитальный ремонт напольного покрытия пройдёт в летние каникулы в начальной школе № 2. На эти цели предусмотрена сумма в один миллион 760 тысяч 250 рублей из бюджета Кыштымского городского округа.

 

Как сказала сайту «КР» директор начальной школы № 2 Надежда Жилинская, на старом твёрдом покрытии пола в коридорах на всех трёх этажах образовались трещины и сколы, что несёт угрозу безопасности детей.

 

Теперь в школе поверх наливного пола уложат линолеум и пластиковый плинтус. Работы будут выполнены до 31 июля. Подрядчик гарантирует, что новое покрытие прослужит пять лет. При этом все выявленные недочёты устранит за свой счёт.


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter