В школе города Кыштыма появится новое напольное покрытие

Автор: КР от Сегодня, 09:14 Категория: Общество

Капитальный ремонт напольного покрытия пройдёт в летние каникулы в начальной школе № 2. На эти цели предусмотрена сумма в один миллион 760 тысяч 250 рублей из бюджета Кыштымского городского округа.

Как сказала сайту «КР» директор начальной школы № 2 Надежда Жилинская, на старом твёрдом покрытии пола в коридорах на всех трёх этажах образовались трещины и сколы, что несёт угрозу безопасности детей.

Теперь в школе поверх наливного пола уложат линолеум и пластиковый плинтус. Работы будут выполнены до 31 июля. Подрядчик гарантирует, что новое покрытие прослужит пять лет. При этом все выявленные недочёты устранит за свой счёт.