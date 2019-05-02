Жители Кыштыма бьют экологическую тревогу: в пруду разлился мазут

Автор: КР от Сегодня, 12:32 Категория: Общество

Сегодня в редакцию «КР» позвонили жители улицы Красноармейской. Весь берег Верхне-Кыштымского пруда оказался покрыт плёнкой мазута. У берегов уже образовалось приличное скопление масленичной жижи.

Проблема усугубляется тем, что вода из пруда поступает в водокачки, и местные жители пользуются ею для полива своих посадок.

– Летом запрещено на машинах к озёрам подъезжать, не дай бог, упадёт капля масла в них, – возмущается житель улицы Красноармейской Олег Панин. – А тут целая цистерна вылилась в пруд, и это нормально. Вчера нерест начался у рыб, она вся у берега, у камышей должна быть. А сейчас и рыба вся в мазуте, и берег превратился в масленичную мяшу. Вчера утка выходила на берег вся в нём, сегодня её уже нет. Как, впрочем, и любой другой птицы.

Выехавшему на место корреспонденту «КР» Олег Владимирович продемонстрировал малька чебака, которого он достал с мостика у пруда. А когда отпустил его обратно, тот не смог пробиться через мазутную плёнку к воде. Мужчина ещё долго оттирал руки от мазута, но до конца этого так и не смог сделать.

– Мы сегодня приехали на водокачку кое-что подделать в электрике и ужаснулись увиденному, – говорит Сергей Ерошкин. – Отсюда мы подаём воду на 90 домов близлежащих трёх улиц. Вчера она автоматически включилась и набрала баки. Но поливать такой водой огороды категорически нельзя! А бабушки и дедушки ведь будут ждать её, у них уже парники и теплицы стоят. Вода будет течь вперемешку с маслом. Она ведь просто плёнку создаст, и урожая не будет.

Как стало известно сайту «КР», после посещения водокачки журналистом с жителями пообщался исполняющий обязанности председателя комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Борис Кирьянов. Сейчас проводится проверка обращения жителей.

Напомним, на берегу Верхне-Кыштымского городского пруда расположено машиностроительное объединение. И время от времени возникают проблемы в его мазутном хозяйстве.

Редакция будет отслеживать развитие событий.