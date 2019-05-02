Житель Кыштыма переносит родной город в виртуальный мир

Автор: КР от Вчера, 15:05 Категория: Общество

Модер Егор Балтыков более 12 лет кропотливо переселяет родной город в настоящую игровую легенду – GTA: Vice City. Кыштым заменит карту прототипа Майями.

Все новости относительно того, как продвигается виртуальный переезд "тихого зимовья" в вымышленную игру, Егор выкладывает в специально созданную группу в социальной сети «ВКонтакте» – «Где Ты, А? Кыштым». Там регулярно появляются новые скрины: локации, различные средства передвижения – от пожарных машин до катеров, виды природы, достопримечательности, которые сделают эту модификацию вполне реальной.

Недавно Егор Балтыков перенёс в игру дом 117 на улице Карла Либкнехта вместе со всеми магазинчиками и почтовым отделением. В игре уже есть дворец культуры «Победа», головной офис «Сбербанка», магазин "Молния", что на улице Калинина, и другие узнаваемые кыштымцами места, включая стелу «Кыштым» перед въездом в город.

Но вот когда пользователи получат возможность ознакомиться с Кыштымом в версии GTA не на скринах, пока неизвестно ни самому модеру, ни его приятелям, которые помогают ему воплощать этот проект.