Интрига продолжается. Застройщик не исключил появления в Кыштыме дома в стиле хай-тек

Автор: КР от Вчера, 12:24 Категория: Общество

Как уже сообщалось на сайте «КР», прокуратура города Кыштыма в августе прошлого года подала исковое заявление в суд на инвестора-застройщика Александра Демидкова. Именно он анонсировал в нашем городе строительство дома в стиле хай-тек на улице Карла Либкнехта, 176.

Предметом судебного спора стало монолитное бетонное основание, которое появилось здесь для укрепления котлована, образовавшегося в ходе сноса развалин бывшего горторга. Прокуратура посчитала, что это фундамент будущего дома, официальное разрешение на строительство которого ещё не получено. На период проверки и рассмотрения искового заявления в суде на строительство объекта в виде обеспечительных мер был наложен арест. Все работы застопорились.

Но в итоге Кыштымский городской суд отказал в требовании прокурора города демонтировать эту монолитную бетонную плиту, не признав её самовольной постройкой.

Прокуратура обжаловала это решение в Челябинском областном суде. Отстаивал интересы неограниченного круга лиц помощник прокурора Евгений Брагин. В суде он на­стаивал на проведении доро­гостоящей экспертизы за счёт государства. По его мнению, её результаты доказали бы, что монолитная плита – это фун­дамент дома. Областной суд от­казал в её проведении и оставил решение Кыштымского город­ского суда без изменений.

Между тем, пока длились судебные процессы, очередь желающих на квартиры в будущей новостройке уже троекратно превысила количество квартир в ней.

Как уже сообщалось на сайте «КР», по информации заместителя главы по капитальному строительству Рудольфа Гурцкая вместо дома на улице Карла Либкнехта, 176 будет возведено торгово-офисное здание. Это вызвало бурю возмущений.

– На сегодня от желающих приобрести квартиры в этом доме не было привлечено ни рубля, – сказал сайту «КР» инвестор-застройщик Александр Демидков. – Это первое, для ясности. Второе. Многие в интернете под вашей новостью по привычке стали ругали власть, но именно администрация округа в лице Людмилы Александровны Шеболаевой убеждает меня построить здесь жилой дом. Не давали начать строительство именно сотрудники прокуратуры, и никто больше.

Сейчас арест в виде обеспечительных мер с объекта снят. Более того, получено разрешение на строительство…нежилого здания общественного назначения. Но, как отмечает Александр Демидков, главное, не это.

– За эти девять месяцев, пока шли суды, никто не отказался от покупки квартир в доме, – сказал он сайту «КР». – И люди готовы ждать. Могу заверить их, что сделаю всё возможное, чтобы исполнилось их желание въехать в новый современный дом. Пока стройка будет набирать обороты, никто не мешает мне согласовать проект не торгово-офисного здания, а жилого дома.